ВСУ по наводке волонтера били по домам жителей Красноармейска

Денис Христов с позывным Голландец узнавал, где находятся отказавшиеся от эвакуации люди, а затем их укрытия начинали атаковать дронами, рассказала одна из спасенных Елена Чистякова

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинский волонтер Денис Христов с позывным Голландец координировал удары ВСУ по домам и укрытиям жителей Красноармейска, которые отказались от эвакуации. Об этом рассказали ТАСС спасенные из города мирные жители.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Приезжал к нам Голландец [Денис Христов]. Ходит, высматривает, спрашивает, кто живет, как много людей, почему не эвакуируемся, мы отказываемся, он уезжает. И спустя совсем немного времени по нашим домам начинало прилетать. Работали дроны, что-то тяжелое. Затем он возвращался, и спрашивал, будем ли мы эвакуироваться теперь. В случае очередного [отказа] по нам снова начинали бить. Так было со многими. В городе его старались избегать, все знали, что он направляет огонь по домам, где сидят люди", - рассказала ТАСС спасенная из Красноармейска Елена Чистякова.

Аналогичную ситуацию в беседе с ТАСС описали еще двое спасенных из Красноармейска - Сергей Иванов и Сергей Гуранич. Подвалы, в которых прятались мужчины вместе со своими семьями и другими жителями города, также были атакованы после визита волонтера. По отказавшимся уехать из города также открывался огонь, в том числе из тяжелого вооружения. "И сразу Голландец повторно приезжал с вопросом, не хотим ли мы теперь эвакуироваться", - добавил Гуранич.

Беженцы особо подчеркнули, что эти события в городе начали происходить задолго до того, как к городу подошли российские войска. По словам мужчин, ВСУ открыто обстреливали город из минометов и артиллерии. В частности, по данным беженцев, удары по микрорайонам наносились из центральной части города. "Мы и слышали выходы, и видели, как они выкатывали какие-то орудия и били в разные стороны", - подытожил Гуранич.

В начале декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.