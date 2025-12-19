Путин: сотни тысяч бойцов ВС РФ воюют на СВО

Российский лидер указал, что далеко не все из них стремятся после спецоперации строить карьеру на гражданке

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотни тысяч российских военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Я с народом России". О чем Путин говорил на больших пресс-конференциях

"У нас сотни тысяч ребят там (в зоне СВО - прим. ТАСС) воюют", - отметил он.

Российский лидер указал, что далеко не все из них стремятся после спецоперации строить карьеру на гражданке. "Далеко не все. Но те, кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать, государство должно сделать все для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы родины, не жалея себя", - подчеркнул он.