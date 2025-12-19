В Запорожской области расчеты "Молнии-2" уничтожили пункт управления дронами ВСУ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников "Молния-2" группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате грамотно спланированных действий в районе Орехова российскими военнослужащими была выполнена задача по ликвидации ключевых объектов ВСУ. Беспилотными комплексами "Молния-2" поражены замаскированный пункт управления БПЛА противника, размещенный в разрушенном здании, полевые укрытия и строения с находящимся в них личным составом националистических формирований", - говорится в сообщении.

В ходе операции уничтожено до 10 военных ВСУ, укрывавшихся в гражданских постройках.

Все цели были предварительно верифицированы с помощью средств воздушной разведки для исключения нахождения в зоне поражения гражданских лиц.