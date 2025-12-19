Над регионами России за три часа уничтожили 36 украинских БПЛА

Из них 22 аппарата сбили в Белгородской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ 36 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 над территорией Белгородской области, 7 над территорией Республики Крым, 2 над территорией Курской области, 1 над территорией Воронежской области и 4 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сказали там.