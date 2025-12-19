Группировка "Восток" сорвала контратаку ВСУ в Гуляйполе

Задачу выполнили расчеты ударных беспилотников, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Восток" сорвали попытку ВСУ контратаковать в Гуляйполе Запорожской области, уничтожив бронетехнику противника на подступах к городу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" зафиксировали перемещение бронетранспортера M113 и бронеавтомобиля Humvee, после чего расчетами ударных БПЛА по обнаруженным целям были нанесены последовательные точные удары, в результате которых бронетехника уничтожена на подступах к городской застройке", - информировали в ведомстве.

Там добавили, что в том же районе операторы БПЛА выявили автомобильную технику противника, осуществлявшую подвоз живой силы и материальных средств. Расчетами FPV-дронов автотранспорт был уничтожен.

Отмечается, что город и прилегающие лесополосы находятся под устойчивым огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки, что ограничивает маневр, перегруппировку и подвоз резервов противника.