Очевидец рассказал, что среди операторов дронов ВСУ в Северске ДНР были женщины

Украинские операторы дронов неоднократно целенаправленно атаковали мирных жителей, также сообщил Сергей Кононец

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Женщины были среди операторов украинских дронов в Северске ДНР. Об этом ТАСС рассказал местный житель Сергей Кононец.

"Из доломитного завода, видимо, поднимают дроны. <...> Такая была информация, что две девушки сидели на заводе, запускали дроны", - сказал Кононец.

По его словам, украинские операторы дронов неоднократно целенаправленно атаковали мирных жителей. "Дедушка за 70 лет, он еле-еле там ноги переставлял, и по нему два раза отработал дрон. <...> И вот у него один раз рядом упал, но не зацепил. И вторым догнали [и добили]. Ноги ему сломало, бедро сломало, побило всего", - рассказал местный житель. Он также добавил, что во всех подвалах частных и многоквартирных домов города находились люди.

Об освобождении Северска стало известно 11 декабря.