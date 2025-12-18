Штурмовики старшего лейтенанта Скрипина без потерь овладели опорным пунктом ВСУ

В Минобороны также рассказали о сержанте Николае Бурдинском, который во время эвакуации раненого бойца сбил разведывательный украинский дрон

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Александра Скрипина без потерь захватила опорный пункт ВСУ, уничтожив противника на позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, российская штурмовая группа под грамотным управлением старшего лейтенанта Александра Скрипина овладела вражеским опорным пунктом, уничтожив противника на позициях, без потерь среди личного состава", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что Скрипин заметил в воздухе FPV-дрон противника, который приближался к его группе. Метким огнем из личного стрелкового оружия офицер поразил беспилотник, который взорвался в воздухе. Из-за детонации старший лейтенант получил легкое осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением.

В ведомстве также рассказали о сержанте Николае Бурдинском, который во время эвакуации раненого бойца с линии боевого соприкосновения лично сбил разведывательный дрон противника. В результате детонации сержант получил легкое осколочное ранение, но своевременно доставил товарища до точки эвакуации.