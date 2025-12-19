Путин: после освобождения Купянска-Узлового ВС РФ двинутся на запад

Перед российскими бойцами стоит очень важная задача - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт, заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России в Купянске начнут двигаться в западном направлении, после того как освободят Купянск-Узловой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт, это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой, - сказал глава государства. - После этого, а это безусловно произойдет, наши подразделения закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении".