В Белгородской области два человека погибли в результате удара ВСУ

Беспилотник атаковал автомобиль с людьми

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. В районе села Борки в Белгородской области две женщины погибли в результате удара ВСУ по автомобилю. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Сегодня в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба региона, транспортное средство повреждено.