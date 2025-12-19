Путин: ВС РФ освободили более половины Константиновки в ДНР

Российская армия "доберет и этот населенный пункт", уверен президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские военные освободили более половины города Константиновка в ДНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт", - сказал он.