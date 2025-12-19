Над регионами России за ночь сбили 94 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 БПЛА - над территорией Ростовской области, 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 15 БПЛА - над территорией Воронежской области, 7 БПЛА - над акваторией Каспийского моря, по 6 БПЛА - над территориями Самарской и Астраханской областей, 5 БПЛА - над акваторией Азовского моря и по 1 БПЛА - над территориями Курской области и Краснодарского края", - сказали там.