Марочко: ВСУ отступают у Яровой ДНР из-за давления российских войск

С начала недели ВС РФ удалось выдавить украинских солдат с занимаемых позиций и взять под контроль около 8 га лесистой местности на северо-западе от этого населенного пункта, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины отступают у Яровой Донецкой Народной Республики, бросая позиции из-за давления российских военных на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вооруженные формирования Украины продолжают отступать и оставлять свои позиции в районе населенного пункта Яровая ДНР. Так, с начала текущей недели в результате активных действий ВС РФ удалось выдавить украинских боевиков с занимаемых позиций и взять под контроль около 8 га лесистой местности на северо-западе от данного населенного пункта", - сказал он.

Марочко добавил, что украинские войска при этом сосредоточились на удержании своих рубежей на высотах в районе соседней Александровки.