Марочко: ВСУ отступают у Яровой ДНР из-за давления российских войск
04:01
ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины отступают у Яровой Донецкой Народной Республики, бросая позиции из-за давления российских военных на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины продолжают отступать и оставлять свои позиции в районе населенного пункта Яровая ДНР. Так, с начала текущей недели в результате активных действий ВС РФ удалось выдавить украинских боевиков с занимаемых позиций и взять под контроль около 8 га лесистой местности на северо-западе от данного населенного пункта", - сказал он.
Марочко добавил, что украинские войска при этом сосредоточились на удержании своих рубежей на высотах в районе соседней Александровки.