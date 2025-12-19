Уитэкер: урегулирование конфликта на Украине близко как никогда
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине как никогда близко.
"Думаю, мы близки к этому, как никогда раньше. Очевидно, есть деликатные нюансы, которые требуют ото всех закатать рукава, но, на мой взгляд, если есть шанс на мир, то мы будем стремиться к этому. И я считаю, что шанс есть", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Уитэкер добавил, что американская администрация не намерена сдаваться в своих усилиях по разрешению украинского конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил, что американский лидер Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта и делает это абсолютно искренне.