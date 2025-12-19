Путин: Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта
Редакция сайта ТАСС
10:53
обновлено 10:59
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта и делает это абсолютно искренне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
Читайте также
"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
"Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне", - сказал Путин.