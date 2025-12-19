В Липецке обломки БПЛА попали в жилой дом

Пострадавших и угрозы обрушения нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Фрагменты БПЛА попали в один из жилых домов на территории Липецка. Пострадавших и угрозы обрушения нет.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов", - написал он в Telegram-канале.

Глава Липецка Роман Ченцов в своем Telegram-канале сообщил, что эвакуированных жильцов подъезда размещают в пункте временного пребывания. Организовано дежурство медиков, они окажут помощь при необходимости.