ТАСС: за главкомом ВСУ числятся только множество провалов и отсутствие успехов

В число провалов Александра Сырского также можно причислить боевые действия в районе Угледара, Красноармейска-Димитрова, Часова Яра, Волчанска и Дзержинска, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский за время своего пребывания на должности имеет только большое количество значимых провалов при полном отсутствии успехов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"При отсутствии значимых успехов и множестве провалов, среди которых "курская авантюра", Сырский по-прежнему сохраняет за собой должность главкома. В его защиту многие скажут, что ему достались разбитые и потрепанные после "контрнаступа" ВСУ, но, на тот момент, Украина все еще сохраняла высокие темпы принудительной мобилизации и объемы западной помощи", - поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что в число провалов главкома также можно причислить боевые действия в районе Угледара, Красноармейска-Димитрова, Часова Яра, Волчанска и Дзержинска. Кроме того, представитель силовых структур напомнил о непосредственном участии Сырского в провалившейся мобилизации на Украине.

"Но Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает", - добавил собеседник агентства.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019 года Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим". 8 февраля 2024 года был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В декабре 2025 года за провальные действия украинской армии депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила забастовку и намерена блокировать работу парламента до тех пор, пока не уволят Сырского.