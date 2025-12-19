В ДНР сообщили об уничтожении в Гуляйполе до роты солдат ВСУ за сутки

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский уточнил, что в городе продолжаются ожесточенные бои

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Около роты украинских военнослужащих уничтожено за сутки в Гуляйполе Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет об уничтожении солдат 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков, а также 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"В Гуляйполе за сутки попали под удары солдаты 33-го и 225-го отдельных штурмовых полков, а также второго мехбата 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Всего потери за этот период времени составили до роты", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что в городе продолжаются ожесточенные бои.