ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Путин: ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска

Противник несет серьезные потери, указал президент
Редакция сайта ТАСС
09:18
обновлено 09:25
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в ДНР и несут серьезные потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Предпринимаются безуспешные попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", - сказал Путин. 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине