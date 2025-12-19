Путин: ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска
Редакция сайта ТАСС
09:18
обновлено 09:25
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в ДНР и несут серьезные потери. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
"Предпринимаются безуспешные попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается", - сказал Путин.