ВСУ в окружении, ВС РФ наступают по всем направлениям. Путин о ситуации на фронте

Российские военные в зоне СВО наступают по всем направлениям, стратегическая инициатива полностью находится в их руках, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Что еще глава государства сказал о ситуации на фронте — в материале ТАСС

О ситуации на фронте

Отвечая на вопрос о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин сообщил, что буквально перед началом программы "Итоги года" получил доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.

По словам верховного главнокомандующего, Вооруженные силы РФ в зоне СВО наступают по всем направлениям, стратегическая инициатива полностью находится в руках российских военных.

"В целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения — по всем направлениям противник отходит", — сообщил президент.

Он отметил, что российские военные уже освободили более половины города Константиновка в ДНР, и выразил уверенность, что ВС РФ "доберут" населенный пункт.

По его словам, сегодня ВСУ предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в этом же регионе и несут серьезные потери.

На границе с Украиной тем временем российские войска продолжают создавать зоны безопасности, в частности это происходит на сумском направлении.

"Взят город Волчанск (на харьковском направлении — прим. ТАСС). В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск", — отметил глава государства.

В окружении сегодня находится важный населенный пункт Димитров. "Наши войска, думаю, что на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами", — сказал президент.

О военных перспективах

Как обратил внимание российский лидер, освобожденный ВС РФ Северск открывает возможность движения к Славянску. Это позволит двигаться к одному из основных укрепрайонов в этой части агломерации.

По словам президента, движение в сторону Славянска продолжится, когда будет освобожден Красный Лиман, а это, как утверждает Путин, произойдет в ближайшее время.

К тому же после того как российские подразделения в Купянске освободят Купянск-Узловой, они начнут двигаться в западном направлении.

"Наши войска контролируют город [Купянск], пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт. Это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой. Но группировка значительная окружена в этом месте — это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тыс. [человек] личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", — пояснил президент.