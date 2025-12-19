В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации БПЛА

Атакам ВСУ подверглись четыре муниципалитета

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, в результате детонации БПЛА пострадал мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"Четыре муниципалитета подверглись атакам ВСУ. Пострадал мирный житель. В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения вывезла и передала бригаде скорой помощи", - написали в оперштабе, добавив, что мужчину доставляют в Валуйскую ЦРБ.

Также в Волоконовском округе после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля социального объекта. В Белгородском округе в результате атаки БПЛА поврежден частный дом, в Грайворонском округе - выбиты окна социального объекта, при детонации еще одного беспилотника повреждена входная группа и окна в частном доме.

В Шебекинском округе в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление и забор частного дома. Еще один БПЛА ударил по парковке предприятия, одна машина повреждена, вторая сгорела.