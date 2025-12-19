В Орле из-за атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Объект коммунальной инфраструктуры поврежден в Орле из-за атаки вооруженных сил Украины, предварительно, пострадавших нет.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Мax.

В Орловской области 19 декабря дважды объявляли ракетную опасность.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения в Советском районе города Орла", - написал он.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.