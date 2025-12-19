Эксперт Киселев: солдатам ВСУ в Купянске некому приказать отступить

Все офицеры давно сбежали из города, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Заблокированным в Купянске Харьковской области солдатам Вооруженных сил Украины некому отдать приказ на отступление, поскольку все офицеры давно сбежали из города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ. Город под полным контролем армии РФ, заявил Путин.

"Ежедневные контратаки вэсэушников в Купянске не приносят никаких результатов. Офицеры давно покинули город и бросили свой личный состав - командование не дает приказ на отход, так как некому давать этот приказ. В принципе, всех остающихся у города вэсэушников давно занесли в списки двухсотых, а точнее, уже похоронили. Но они нужны для сдерживания продвижения русских войск, потому что за Купянском у противника не готовы фортификационные сооружения", - сказал он.

Киселев считает, что для Киева попытки сдержать армию РФ у Купянска имеют как политическое, так и стратегическое значение. "[Владимир] Зеленский должен показать результаты якобы победы для Брюсселя и не дать возможности продвигаться русским войскам. В противном случае агломерация Изюм - Славянск - Краматорск - Красный Лиман рухнет в одночасье для вэсэушников", - сообщил он.

Военный эксперт подчеркнул, что у Купянска украинские войска "обескровлены".