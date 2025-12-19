Попадание БПЛА в дом в Липецке и Ростов-на-Дону без света. Последствия ночной атаки
06:33
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 94 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Фрагменты БПЛА попали в один из жилых домов на территории Липецка. Нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 36 БПЛА сбили над Ростовской областью, 17 - над Белгородской областью, 15 - над Воронежской областью, 7 - над акваторией Каспийского моря, по 6 - над Самарской и Астраханской областями, 5 - над акваторией Азовского моря, а также по 1 - над Курской областью и Краснодарским краем.
Последствия
- Фрагменты БПЛА попали в один из жилых домов на территории Липецка. Пострадавших и угрозы обрушения нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
- Глава Липецка Роман Ченцов сообщил в Telegram-канале, что эвакуированных жильцов подъезда размещают в пункте временного пребывания.
- Организовано дежурство медиков, они окажут помощь при необходимости.
- Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области. Нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
- Он добавил, что в Таганроге повреждены пять частных домов, загорелись три машины.
- Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.
- Утром начнут работу муниципальные комиссии.
- Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила в Telegram-канале, что в связи с проведением работ оперативных и экстренных служб будет перекрыто движение по 10-му переулку от ул. К. Либкнехта до ул. Водопроводная.