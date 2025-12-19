Статья

Попадание БПЛА в дом в Липецке и Ростов-на-Дону без света. Последствия ночной атаки

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами 94 украинских беспилотника

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 94 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Фрагменты БПЛА попали в один из жилых домов на территории Липецка. Нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 36 БПЛА сбили над Ростовской областью, 17 - над Белгородской областью, 15 - над Воронежской областью, 7 - над акваторией Каспийского моря, по 6 - над Самарской и Астраханской областями, 5 - над акваторией Азовского моря, а также по 1 - над Курской областью и Краснодарским краем.

Последствия