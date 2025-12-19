В Ростовской области отразили воздушную атаку

Нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области. Нарушено энергоснабжение в Ростове-на-Дону и двух районах области.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Города и районы Ростовской области этой ночью вновь подверглись воздушной атаке врага. Ее отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Главное, что никто из людей не пострадал. В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировали на 10 кв. м", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в Таганроге повреждены пять частных домов и загорелись три машины. Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района. Утром начнут работу муниципальные комиссии.

Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила в своем Telegram-канале, что в связи с проведением работ оперативных и экстренных служб будет перекрыто движение по 10-му переулку от ул. К. Либкнехта до ул. Водопроводная.