Группировка "Восток" уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе

По данным Минобороны, задачу выполнил экипаж танка Т-80БВМ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Восток" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили пункты временной дислокации ВСУ, оборудованные в городской застройке Гуляйполя. По активности в зданиях и перемещениям между ними также была зафиксирована живая сила противника", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что к району выполнения задачи выдвинулись танковые экипажи на Т-80БВМ. Огонь боевых машин наносился по зданиям и сооружениям, которые противник использовал для размещения своих подразделений. В результате точных ударов пункты временной дислокации ВСУ были разрушены, находившаяся в них живая сила противника уничтожена.