Эксперт Киселев: военные ВСУ дезертируют в зоне СВО из-за нехватки еды и воды

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены выживать на линии боевого соприкосновения в зоне СВО из-за нехватки продуктов питания, одежды и боеприпасов, это заставляет их дезертировать. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, число дезертиров в рядах ВСУ растет, они исчисляются сотнями тысяч солдат.

"Бегство вэсэушников связано <...> с критическим выживанием на поле боя: отсутствием боеприпасов, обеспечения, продуктов, да обычной воды и одежды, которые им не дают. Исходя из этого и понимая, что по остаточному принципу их просто убьют, уничтожат - они бегут, потому что жить хочет каждый", - сказал он.

Киселев отметил, что действующие в зоне СВО украинские заградотряды не снижают случаев дезертирств солдат противника. "С каждым днем случаи бегства, дезертирства у ВСУ нарастают. Они ежедневно бегут и бросают позиции. Ну и плюс, конечно, коррупция, которая изъедает изнутри саму Украину и, в частности, их вооруженные силы", - добавил военный эксперт.