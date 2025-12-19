ТАСС: наступление ВС РФ в Запорожье вынудило Киев расширять зону эвакуации

Эвакуации подлежит население Запорожского и Пологовского районов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Киевская администрация Запорожья расширяет зону эвакуации местного населения из-за успешного наступления российской армии в регионе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник принял решение о расширении зоны принудительной эвакуации в Запорожье. Эвакуации подлежит население Запорожского и Пологовского районов. Об этом заявил Иван Федоров - глава военной администрации Запорожской области. Причиной такого решения названо увеличение дальности поражения российских дронов. Но тут враг немного лукавит - речь идет не о развитии наших беспилотных технологий, хотя это тоже имеет место, а скорее о том, что фронт движется все дальше и дальше", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на запорожском направлении в настоящее время отмечается стремительное продвижения российских штурмовых подразделений. "Забавно, что при этом картографы противника продолжают упорно рисовать серые зоны, но вот такие решения областных администраций все же свидетельствуют о том, что на той стороне о чем-то подозревают", - добавил представитель силовых структур.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что группировка войск "Восток" освобождает один населенный пункт за другим в Запорожской области, продвигаясь быстрыми темпами.

Днем ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил, что военнослужащие Восточной группировки войск проводят наступление на запорожском направлении практически без пауз, в течение года освободив около 2 тыс. кв. км и 89 населенных пунктов.