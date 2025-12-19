Мирошник: украинское руководство платит убийствами за свое пребывание у власти

Так посол по особым поручениям МИД РФ прокомментировал смерть 15-летней девочки из-за атаки ВСУ на Севастополь

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство Украины продолжает убийства российских детей, "покупая" таким образом у европейских кураторов свое пребывание у власти. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ на Севастополь, умерла в больнице.

"Украинские варвары, чтобы продемонстрировать свою "потужність", мощь и силу, европейским спонсорам, убили еще одного ребенка. Им это нужно лишь для того, чтобы им снова дали деньги на новые убийства взрослых и детей. В смерти этой девочки, которая никогда уже не станет взрослой, не выйдет замуж и не будет мамой, нет ни малейшего военного смысла. Только звериная ненависть и жажда запугать, убивать и этими смертями заплатить за свое пребывание при власти", - сказал дипломат.