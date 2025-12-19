Путин: ВС РФ регулярно отвечают на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре

По силе и точности они несопоставимы с ударами киевского режима, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская армия в ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регулярно наносит удары, которые по своей силе и точности просто несопоставимы с атаками киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается ударов по нашей гражданской инфраструктуре, то в ответ на это, вы, как представитель военного средства массовой информации, знаете, наши войска регулярно отвечают именно на это, нанося ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Но все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, не комбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по Украине в ответ на террористические атаки на гражданские объекты России.