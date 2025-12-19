Путин: ВС РФ продолжают создание зон безопасности на границе с Украиной

Речь идет и о сумском направлении, заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские войска продолжают создавать зоны безопасности на границе с Украиной, в частности на сумском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Создаются зоны безопасности на сумском направлении, взят город Волчанск (на харьковском направлении - прим. ТАСС). В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск", - сказал глава российского государства.