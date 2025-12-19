Пленный из ВСУ: украинских военных в Димитрове ждет либо плен, либо смерть

Олег Христенко добавил, что пошел в ВСУ за деньгами, чтобы отдать долги

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. У военнослужащих ВСУ, находящихся в окружении в городе Димитрове ДНР, всего два пути - погибнуть или сдаться в плен ВС РФ. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сказал пленный военнослужащий ВСУ Олег Христенко.

"В Мирнограде (Димитрове - прим. ТАСС) много "двухсотых" (погибших - прим. ТАСС). В общем, там FPV-дронов много летает. Командование всех отправляет на позиции. Туда отправляются, а оттуда уже или в плен, или "двухсотый". Рекомендую сдаваться в плен, потому что город окружен, деваться некуда", - рассказал Христенко о положении ВСУ в окруженном городе.

Пленный добавил, что пошел в ВСУ за деньгами, чтобы отдать долги. Боевая подготовка длилась всего неделю. Попав на передовую, Христенко вскоре получил ранение и с сослуживцами принял решение сдаться в плен российским военнослужащим. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что благодаря разумным и грамотным действиям военнослужащих группировки войск "Центр" многие военные ВСУ сдаются в плен и остаются живы.