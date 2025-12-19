Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали прятавшихся в подвалах мирных жителей

Украинские военные терроризировали гражданских в оккупированном Красноармейске и мародерствовали, сообщил Валерий Фомин

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ в оккупированном ими Красноармейске терроризировали мирных жителей, были случаи расстрела гражданских, которые прятались в подвалах. Об этом рассказал житель красноармейской агломерации Валерий Фомин на видео, предоставленном Минобороны России.

"[ВСУ] в подвалы заходили, расстреливали. Мирные люди наши сидели. Много таких же было случаев", - сказал Фомин.

Мужчина также рассказал о мародерстве со стороны украинских военных. "Ходили [ВСУ] в поселок. Типа мародерство было. Загоняли даже в погреб. У меня был такой случай. Я вышел просто из кухни. <…> Они заскочили тоже двое, автомат поставили, лежал на асфальте, потом в погреб закинули. Покушать забрали, что необходимо. Говорят, сиди здесь, не выходи, пока мы не уйдем. Нет - гранату кинем", - вспоминает Фомин.

Пока Красноармейск и его окрестности были под контролем ВСУ, местные жители находились в постоянном страхе, боялись выходить из домов. Украинские военнослужащие напивались и открывали огонь, местную молодежь просто заталкивали в машины и увозили. "Они даже в магазин, пока у нас еще магазины работали, в магазин даже не пускали. Было такое, со мной лично два раза такое случалось. Выгоняли из магазина, автомат прицеливали к голове", - рассказал мужчина.

Местная жительница Наталья Регурецкая сказала, что украинские силовики насильно увозили из Красноармейска детей с родителями, а также атаковали дронами своих сограждан. По ее словам, российские бойцы заранее предупредили мирных жителей об эвакуации, дав им возможность собрать вещи. Про саму эвакуацию она вспоминает так: "Мальчики (военнослужащие ВС РФ - прим. ТАСС) хорошо сработали. В общем, заботились о нас, даже сумки нам помогали подносить", - рассказала она.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали новую группу мирных жителей из пяти человек из Красноармейска ДНР.