Путин: ВС РФ продолжают движение на запад от Северска

Президент вспомнил, как был представлен доклад об освобождении населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ прошли несколько километров на запад от Северска и продолжают движение в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба [ВС РФ], командующего группировки соответствующей армии, командира бригады, которая там воевала. Я, кстати говоря, его тогда спросил: "А как вы оцениваете ситуацию в Северске, вы надежно контролируете город?" Он сказал: "Владимир Владимирович, мы уже идем на запад, 1,5-2 км моя бригада прошла в западном направлении, и это движение продолжается", - сказал президент, отвечая на вопрос об обстановке в Северске.

Президент вспомнил, как был представлен доклад об освобождении Северска. "Прямо с места, из самого города Северска, докладывала штурмовая группа, и, если помните, я в завершении доклада сказал: "Ребята, я вас прошу быстро сменить позиции", - пояснил Путин.

Он также отметил, что 18 декабря состоялось награждение бойцов, отличившихся при освобождении Северска.