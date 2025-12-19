Боец Время: ВСУ в Герасимовке пытались убить окруженных сослуживцев

Штурмовик предположил, что украинские солдаты владели важной информацией

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Герасимовка Днепропетровской области пытались из миномета убить попавшую в окружение группу сослуживцев, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Время.

"Мы в лесополосу закатывались, со всех четырех сторон окружили их. Там человек пять-шесть было. Метров на 20 мы к ним смогли подползти, перестреливались. Один там бегал и кричал у них на всех. Ну мы как бы поняли то, что это командир. И через какое-то время начал работать миномет, прямо четко по ним. Мы еще удивились, почему не в нас, а в них. Видимо, информация важная у них там была", - сказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Герасимовки в Днепропетровской области.