Рубио заявил, что переговоры по урегулированию на Украине не прекращаются

Работа ведется круглосуточно, отметил американский госсекретарь
18:10
обновлено 18:25

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине не прекращаются, работа ведется круглосуточно. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Есть встречи, о которых вы знаете, но переговоры ведутся каждый день. На этой неделе была встреча в Берлине, каждый день проводятся телефонные беседы, будь то с моими коллегами - помощниками по нацбезопасности, или с моими коллегами - министрами иностранных дел, или по линии [спецпосланника президента США] Стива [Уиткоффа], или по линии [зятя американского лидера] Джареда [Кушнера], на дипломатическом уровне. Некоторые из вас знают, что иногда в переговоры вовлечен постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер", - заявил Рубио. "Работа ведется каждый день, постоянно, вероятно, в круглосуточном режиме", - добавил он. 

