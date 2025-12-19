ТАСС: батальон ВСУ в Волчанских Хуторах бросили в бой без введения в обстановку

Противник понес потери, в том числе среди сержантского состава, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинских военных из числа 3-го батальона 113-й отдельной бригады теробороны в Волчанских Хуторах бросили в бой, не введя в обстановку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в Волчанских Хуторах в распоряжение командира 157-й отдельной мехбригады передан 3-й батальон 113-й отдельной бригады теробороны, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понес потери, в том числе среди сержантского состава", - сказал собеседник агентства.