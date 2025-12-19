Расчеты дронов организовали доставку грузов штурмовикам на купянском направлении

Военнослужащие по непрерывному каналу могут обеспечивать бойцов ВС РФ продовольствием, боеприпасами, медикаментами, средствами индивидуальной защиты и другим снаряжением, отметили в Минобороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" организовали непрерывный канал доставки грузов штурмовым подразделениям на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В условиях сложной тактической обстановки расчеты беспилотных летательных аппаратов 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" организовали непрерывный канал доставки грузов штурмовикам. Используя специализированные FPV-дроны, военнослужащие ежедневно и в любое время суток осуществляют транспортировку как продовольствия, так и вещей первой необходимости, включая боеприпасы, медикаменты, средства индивидуальной защиты и другое снаряжение, критически важное для выполнения боевых задач", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что данная практика позволяет оперативно пополнять запасы подразделений, находящихся в непосредственном соприкосновении с противником, минимизируя риски для личного состава и обеспечивая высокую мобильность и автономность штурмовых групп.