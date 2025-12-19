Путин получил доклад главы Генштаба о ситуации на фронте
09:14
обновлено 09:35
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что только что получил доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
"Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба [ВС РФ]", - сказал Путин.
Как отметил верховный главнокомандующий, Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции наступают по всем направлениям, стратегическая инициатива полностью находится в руках российских сил. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, отступают на всех направлениях.