Федорищев: БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские БПЛА атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти в Самарской области. Атака отражена, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы. На территории области введен режим "Ковер", - написал он.

Губернатор уточнил, что для обеспечения безопасности водителей временно ограничили движение по автодороге "Обход Тольятти". Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

По данным Минобороны, в ночь на пятницу над территорией Самарской области сбиты шесть беспилотников.