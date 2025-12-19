ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Расчеты FPV-дронов уничтожили склад дронов ВСУ "Баба-яга" в районе Северска

11:01
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили склад тяжелых беспилотников типа "Баба-яга" и станцию связи ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили укрытие с живой силой, склад дронов "Баба-яга" и станцию связи противника. Точными попаданиями беспилотников все цели были уничтожены", - информировали в ведомстве.

По его данным, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты артиллерии группировки выявили блиндажи с живой силой и пункт управления беспилотниками ВСУ. Точными попаданиями артиллерии все цели были уничтожены.

Кроме того, на константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки обнаружили полевой склад боеприпасов противника. Координаты передали операторам беспилотных систем, которые уничтожили цель. Также операторы беспилотных систем ликвидировали брошенную противником боевую бронированную машину. 

