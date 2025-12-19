Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для наступательных операций

Освобождение города является очень важным событием, заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска ДНР - очень важное событие, этот город является хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности - это соответствующего уровня военное руководство должно будет принять [решение], в каком направлении двигаться, - но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций", - подчеркнул глава государства.