Мединский: Россия передала Украине 1 тыс. тел военных ВСУ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 26 тел бойцов ВС РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"В рамках стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов", - написал он в своем Telegram-канале.