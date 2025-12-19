Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Северска

Украинские военные в тот момент знали о скором наступлении на город ВС РФ

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие начинали расстреливать местных жителей в Северске Донецкой Народной Республики, зная, что в ближайшее время будет наступление на город российских подразделений. Об этом ТАСС рассказал местный житель Сергей Кононец.

"В Северске, когда уже начали, перед штурмами (ВС РФ - прим. ТАСС) уже, тут, на окраину Северска, зашли уже ребята (военнослужащие РФ - прим. ТАСС), они (украинские военные - прим. ТАСС), конечно, начали беспредельничать. Пацанов в подвале постреляли - троих наповал, двоих тяжело ранили", - сказал Кононец.

По его словам, тела погибших не давали похоронить около пяти дней. "Пацаны в тачке лежали. В могилу не давали вывезти их, чтобы родители похоронили их", - рассказал собеседник агентства.

11 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.