Южная группировка за сутки уничтожила 4 наземных робота и 18 блиндажей ВСУ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили за минувшие сутки 4 наземных робототехнических комплекса и 18 блиндажей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 7 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, 18 блиндажей ВСУ, 3 пункта управления и 3 антенны БПЛА. Сбито 5 беспилотников противника", - сказал он.