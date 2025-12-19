Боец Время: позиции ВСУ в Герасимовке были укреплены бетонными плитами

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Герасимовка Днепропетровской области укрепили позиции бетонными плитами, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии с позывным Время.

"В Герасимовке нас уже ждали. Укрепы были под бетонными плитами, окопы выкопаны", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что ВСУ пытались удерживать оборону при поддержке минометов и БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Герасимовки в Днепропетровской области.