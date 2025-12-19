Марочко: ВСУ не проявляют активности в подконтрольной части ЛНР

Военный эксперт отметил, что армия РФ в свою очередь выявляет и уничтожает живую силу и технику противника

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратили проявлять активность в подконтрольной им части Луганской Народной Республики и сосредоточились на обороне. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На оккупированных территориях ЛНР вооруженные формирования Украины не проявляют активных действий и сосредоточились на удержании занимаемых позиций. В районах Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Петровского (украинское название - Грековка) в основном идут позиционные бои", - сказал он.

Эксперт отметил, что военные РФ в свою очередь выявляют и уничтожают живую силу и технику противника в упомянутых оккупированных поселениях республики.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.