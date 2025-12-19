Путин рассказал, как звонил на фронт одному из командиров

Президент обсудил с ним доклады по поводу взятия Северска

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как звонил командиру бригады из Дагестана, выполняющему боевые задачи в Северске ДНР. Об этом он сообщил на "Итогах года".

Читайте также

Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах

"Говорили о докладах по поводу взятия Северска. Помните, у меня в кабинете сидел командир одной из бригад. Когда доклады закончились и связь была выключена, я начал с ним говорить о ситуации в его зоне ответственности на фронте и по каким-то бытовым вопросам. И вдруг он мне говорит: "Мне так неудобно, я здесь, а мой товарищ, командир другой бригады, которая воюет рядом, он там. [Он] представитель небольшого народа Дагестана, настоящий воин, патриот России и прекрасный командир". Я через военную связь нашел этого второго командира прямо в пункте его боевого управления, поговорил с ним и передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете", - рассказал президент РФ.