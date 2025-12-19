В Бурятии наращивают выпуск FPV дронов "Бургэд"

Такие беспилотники применяются для разведки, минирования и поражения вражеских объектов, доставки необходимых средств для нужд военнослужащих

УЛАН-УДЭ, 19 декабря. /ТАСС/. Промышленники Бурятии наращивают выпуск FPV дронов "Бургэд". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о снабжении российской армии современной техникой, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Он сказал, что "тяжелых беспилотников пока не хватает, но над этим работает Минобороны и промышленность, эта задача будет решена".

"В Бурятии продолжают наращивать выпуск FPV дронов "Бургэд". Он применяется для разведки, минирования и поражения вражеских объектов, доставки необходимых средств для нужд военнослужащих. Дроны регулярно дорабатывают с учетом наблюдений военных. На предприятии также производят наземные станции управления", - отметил Гармаев.

В Бурятии в рамках ТОР "Патриотическая" производятся FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы, наземные гусеничные многофункциональные роботы. "ТОР "Патриотическая" позволяет выпускать конкурентную продукцию, - отметили в правительстве Бурятии. - На 2026 год уже заложены средства на производство новых типов дронов с учетом корректировки тактико-технических характеристик для нужд специальной военной операции (СВО)".

В октябре 2025 года глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам встречи с военнослужащими в Запорожской области и Донецкой Народной Республике сообщил в своем Telegram-канале, что наибольшая заинтересованность высказана в поставках FPV "Бургэд".

ТОР "Патриотическая" была создана для стимулирования производства на Дальнем Востоке различных изделий для нужд специальной военной операции, а также для поддержки дальневосточных подразделений, участвующих в СВО.