Над регионами сбили 12 украинских БПЛА за 10 часов
Редакция сайта ТАСС
15:10
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за 10 часов над регионами РФ 12 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"19 декабря с 08:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.
Над территорией Белгородской области уничтожили девять беспилотников, по одному БПЛА сбили над Брянской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.