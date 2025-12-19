Над регионами сбили 12 украинских БПЛА за 10 часов

Беспилотники уничтожили в период с 08:00 до 18:00 мск

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за 10 часов над регионами РФ 12 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 декабря с 08:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

Над территорией Белгородской области уничтожили девять беспилотников, по одному БПЛА сбили над Брянской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.