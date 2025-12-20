Ветеран спецслужб Безверхний назвал провалом Лондона попытку угона МиГ-31

Украинские и британские спецслужбы "рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско", указал экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неудачная попытка угона истребителя-перехватчика МиГ-31 с "Кинжалом" украинскими и британскими спецслужбами стала для них самым настоящим провалом вместо ожидаемого крупного общественного резонанса. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Ярким подтверждением тому [что российские военные контрразведчики получают упреждающую информацию о подготовке различных провокаций] стало недавнее пресечение попытки угона украинскими и британскими спецслужбами истребителя-перехватчика МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они [спецслужбы противника] рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско", - сказал он.

Безверхний отметил, что это была не первая попытка "купить" российских летчиков и склонить их к измене Родине. "Еще в марте 2022 года сотрудниками военной контрразведки были вскрыты вербовочные подходы к российским летчикам со стороны спецслужб Украины и их британских кураторов. Нашим военнослужащим предлагали в обмен на крупную сумму денег перегнать самолет Су-34 на территорию, контролируемую киевским режимом. В результате оперативной игры в обусловленное время вместо обещанного самолета противник получил мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области", - напомнил он.

Как сообщала ФСБ, украинская и британская разведки планировали осенью 2024 года угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они попытались завербовать летчика-штурмана, но тот сообщил своему руководству и под контролем контрразведки вступил с противником в оперативную игру.

По замыслу иностранных разведок, российский штурман должен был отравить летчика, нанеся яд на кислородную маску. После этого он должен был направить самолет в сторону базы НАТО в Румынии. За угон ему было обещано $3 млн. Но, как считают в спецслужбах, целью вражеских разведок было не получить российское оружие, а устроить провокацию с уничтожением истребителя в воздушном пространстве страны - члена НАТО.